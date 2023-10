Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Beratungsstand und Nachwuchswerbung der nordhessischen Polizei auf Kasseler Herbstausstellung

Nordhessen/ Kassel:

Das Team der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen wird mit einem Stand auf der am morgigen Samstag in den Kasseler Messehallen beginnenden Herbstausstellung vertreten sein. In Halle 2, Stand 225, werden die Fachberaterinnen und Fachberater kostenlos zum Einbruchschutz beraten und auch für Fragen zu anderen aktuellen Präventionsthemen wie z.B. Verkehrssicherheit bereitstehen. Die Ausstellung geht bis einschließlich Sonntag, 5. November, und ist täglich von 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet.

Tag des Einbruchschutzes

Am Sonntag, 29. Oktober, findet dieses Jahr - parallel zur Kasseler Herbstausstellung - der Tag des Einbruchschutzes statt. Pünktlich zur Zeitumstellung der Uhren auf die Winterzeit kann sich die Bevölkerung unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit" am Stand über effektiven Einbruchschutz informieren. Zusätzliche Informationen zum Thema Einbruchschutz findet man im Internet unter www.k-einbruch.de; www.polizei-beratung.de und www.kfw.de/Einbruchschutz.

Einstellungsberatung am 29. Oktober mit dabei

Ebenfalls am Sonntag, 29. Oktober, wird am Stand der Polizei auch die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Nordhessen mit dabei sein und kräftig um Nachwuchs werben. Alle, die am Polizeiberuf Interesse haben, sind insbesondere an diesem Tag eingeladen, sich an dem Stand über die Bewerbungsmodalitäten, das Eignungsauswahlverfahren und das Studium bei der hessischen Polizei zu informieren.

