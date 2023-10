Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeistation Hofgeismar unter neuer Leitung: EPHK Daniel Asare und PHK Michael Deiselmann in ihre Ämter eingeführt

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Die Polizeistation Hofgeismar hat eine neue Leitung: Mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 wurde der Erste Polizeihauptkommissar Daniel Asare (49) durch den Leiter der Polizeidirektion Kassel, Herrn Leitenden Polizeidirektor Bernd Lindenborn, in sein neues Amt als Dienststellenleiter eingeführt. Gleichzeitig wurde Polizeihauptkommissar Michael Deiselmann (56), der nun die Leitung der Dezentralen Ermittlungsgruppe und die Abwesenheitsvertretung des Dienststellenleiters inne hat, offiziell mit seinem neuen Amt betraut. Beide Stellen waren vakant, nachdem EPHK Dieter Leck und sein Vertreter PHK Michael Müller in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden.

Mit Daniel Asare übernimmt ein erfahrener Polizeibeamter die Leitung der Polizeistation Hofgeismar. Der passionierte Sportler begann seinen Polizeidienst vor 30 Jahren in der Bereitschaftspolizei in Kassel, bevor ihn der Weg nach der Ausbildung in die Beweissicherungs- u. Festnahmeeinheit (BFE) führte. Seit 2004 versieht der 49-Jährige seinen Dienst im PP Nordhessen. Führungserfahrung sammelte er als Dienstgruppenleiter auf verschiedenen Dienststellen, bei der Stabsarbeit in der Polizeidirektion Kassel und der Abteilung Einsatz. Zuletzt war Daniel Asare drei Jahre als Polizeiführer vom Dienst (PvD) im PP Nordhessen eingesetzt. Der verheiratete 49-Jährige ist Vater von zwei erwachsenen Kindern und lebt in Kassel.

Der neue Vertreter von Daniel Asare, Michael Deiselmann, betritt zumindest örtlich kein Neuland, denn über viele Jahre hinweg versah der heute 56-Jährige bereits als Dienstgruppen- und stellvertretender Ermittlungsgruppenleiter seinen Dienst in Hofgeismar und kennt die Station aus dem Effeff. Der Hauptkommissar ist seit 1988 bei der hessischen Polizei und kann in seiner dienstlichen Laufbahn auf Stationen bei der Bereitschaftspolizei und im Einzeldienst in Mühlheim, Frankfurt und Kassel zurückblicken. 2001 wurde er zur Polizeistation Hofgeismar versetzt, wo er in den folgenden 19 Jahren verschiedene Verwendungen und Führungspositionen durchlief. Zuletzt war er zweieinhalb Jahre Leiter der Ermittlungsgruppe 5 der Polizeidirektion Kassel, bevor ihn der dienstliche Weg nun zurück nach Hofgeismar führte. Michael Deiselmann lebt mit seiner Frau in Grebenstein und hat zwei erwachsene Kinder.

Über die Polizeistation Hofgeismar

Die Polizeistation Hofgeismar ist die nördlichste Polizeidienststelle Hessens und liegt 21 km nordwestlich von Kassel. Der Dienstbezirk der Polizeistation besteht aus dem Altkreis Hofgeismar und ist mit einer Fläche von 515 km² der flächengrößte der Polizeidirektion Kassel. 183 km² davon sind reines, zusammenhängendes Waldgebiet, welches zum Reinhardswald gehört. Die Beamten und Angestellten der Polizeistation Hofgeismar sind für die Städte und Gemeinden Hofgeismar, Calden, Grebenstein, Immenhausen, Trendelburg, Reinhardshagen, Bad Karlshafen, Liebenau, Wesertal sowie dem Forstgutsbezirk Reinhardswald zuständig. Im Dienstbezirk leben ca. 57.000 Einwohner. Im obersten Zipfel des Landes Hessens, im sogenannten Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, unterhält die Polizeistation den Polizeiposten in Bad Karlshafen.

