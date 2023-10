Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck Frankenberg, Volkmarsen, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Am Abend des 28.10.2023 kam es gegen 22:50 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Lebensmittelmarkt in der Gerichtsstraße in Volkmarsen. Durch einen Zeugen wurde die Auslösung der Alarmanlage bemerkt und die Polizei alarmiert. Direkt vor dem Eingang konnte ein dunkler PKW, vermutlich ein neueres Modell der Marke Audi gesehen werden. Es habe sich um drei Täter gehandelt. Aufgrund der schlechten Sicht ist keine weitere Beschreibung möglich. Die Personen flüchteten mit dem PKW in Richtung Breuna, Anschlussstelle BAB 44. Im Eingangsbereich konnten mehrere Tabakprodukte aufgefunden werden. Ob die Täter Diebesgut erbeutet haben, ist aktuell noch unklar.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Kassel unter 0561/ 9100 in Verbindung zu setzten.

