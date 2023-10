Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser am Wochenende in Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel- Philippinenhof/Warteberg, -Wolfsanger/Hasenhecke und -Brasselsberg:

Zu insgesamt drei Wohnungseinbrüchen in den Kasseler Stadtteilen Philippinenhof/Warteberg, Wolfsanger/Hasenhecke und Brasselsberg wurde die Polizei am Wochenende gerufen. In allen Fällen waren Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Beamten des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in der Wahnhäuser Straße ereignete sich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 17:00 Uhr, und Samstagmorgen, 10:00 Uhr. Die Täter verschafften sich über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten Schmuck, einen Gaming PC und zwei Fahrräder, davon ein Pedelec. Vermutlich nutzten die Einbrecher zum Abtransport der Räder ein größeres Fahrzeug, mit dem sie vom Tatort flüchteten.

Im Fliederweg hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und stiegen anschließend in das Einfamilienhaus ein. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:40 Uhr, und Sonntagnacht, 00:15 Uhr, eingrenzen. Bei ihrem Beutezug entwendeten die Einbrecher eine Vielzahl teils hochwertiger Schmuckstücke und Armbanduhren.

Das dritte Einbruchsopfer aus dem Sandbuschweg meldete sich am gestrigen Sonntagabend bei der Polizei. Dort waren Unbekannte im kurzen Zeitraum zwischen 18:00 und 19:00 Uhr über eine Terrassentür in das Haus eingebrochen und durchsuchten alle Räume nach Wertsachen. Dabei wurden die Einbrecher offenbar nicht fündig, denn sie erbeuteten lediglich eine Kette. Eine am Abend umgehend eingeleitete Fahndung nach drei männlichen Tätern, die am Tatort gesehen worden waren, verlief leider ohne Erfolg.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

