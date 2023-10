Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mehrere Jugendlichen greifen 44-Jährigen an (21.10.2023)

Konstanz (ots)

Mehrere unbekannte Jugendliche haben am Samstagabend auf dem Zähringerplatz einen Mann angegriffen und verletzt. Nachdem es gegen 19 Uhr im Bereich der Treppe zum Kaufland zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 44-Jährigen und etwa 4-7 Jugendlichen kam, traten ihm die Unbekannten vor dem Einkaufscenter unvermittelt in den Rücken. Einer der Angreifer, der eine schwarze Cap, eine dunkle Jeans und eine dunkle Jacke trug, schlug dem Mann anschließend noch mit der Faust ins Gesicht. Danach ließen sie von dem 44-Jährigen ab und flüchteten in Richtung Kaufland.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

