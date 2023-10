Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf dem Bahnhofplatz leicht verletzt (21.10.2023)

Konstanz (ots)

Leicht verletzt worden ist eine Radfahrerin bei einem Unfall auf dem Bahnhofplatz am Samstagabend. Ein 34-jähriger Toyotafahrer bog von der Dammgasse nach links auf den Bahnhofplatz ab. Sowohl das von rechts als auch das von links kommende Auto gaben dem 34-Jährigen Zeichen, ihn abbiegen zu lassen. Als der junge Mann daraufhin losfuhr, kam es auf dem Bahnhofplatz zum Zusammenstoß mit einer 49-jährigen Radfahrerin, die den von links kommenden, haltenden Wagen überholte. Die Frau prallte auf die Motorhaube des Toyota und verletzte sich dabei leicht. Eine ambulante Versorgung durch die Besatzung eines Rettungswagens vor Ort reichte aus. Am Auto entstand durch die Kollision Sachaschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Am Fahrrad entstand geringer Schaden.

