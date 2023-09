Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Motorradfahrer - Verursacher flüchtet in schwarzem Fahrzeug

Hamm-Pelkum (ots)

Auf einem Grünstreifen an der Provinzialstraße landete am Dienstag, 5. September, um 6.10 Uhr, ein 24-jähriger Suzuki-Fahrer aus Hamm - der Verursacher flüchtete in einem schwarzen Fahrzeug von der Unfallstelle.

Der Motorradfahrer befuhr mit seiner Maschine die Provinzialstraße in Richtung Große Werlstraße, als ihm in einer Linkskurve ein Fahrzeug entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 24-Jährige ein Ausweichmanöver ein, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf einen Grünstreifen. Der vermutlich schwarze Wagen entfernte sich von der Unfallörtlichkeit.

Der 24-jährige blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

