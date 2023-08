Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frau bei Auffahrunfall am Hauptbahnhof leicht verletzt

Bremerhaven (ots)

Bei einem Auffahrunfall leicht verletzt wurde eine 36 Jahre alte Autofahrerin am Freitagmittag, 25. August, in Bremerhaven-Geestemünde.

Die Frau fuhr in ihrem BMW gegen 13.15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung. Auf Höhe der Bahnhofspassage musste die 36-jährige verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte ein 21-jähriger VW-Fahrer, der hinter ihr fuhr, zu spät und prallte mit seinem Golf in den BMW. Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Blechschäden in Höhe von insgesamt rund 8000 Euro. Die Fahrerin des BMW erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Der VW des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete den Verkehr an den betroffenen Fahrzeugen vorbei. Eine Fachfirma beseitigte vor Ort ausgetretene Betriebsstoffe. Es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen.

