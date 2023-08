Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß im Begegnungsverkehr - Traktor entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Bremerhaven (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw einer 23 Jahre alten Frau und einem Traktor samt Anbaugerät kam es am gestrigen Donnerstagabend, 24. August, im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf. Anstatt anzuhalten und sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Fahrer oder die Fahrerin des landwirtschaftlichen Gespanns die Fahrt fort. Die Polizei Bremerhaven sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeuggespann geben können (0471/953-3321).

Nach bisherigem Ermittlungsstand war die 23-jährige Bremerhavenerin mit ihrem Skoda gegen 18.15 Uhr auf der Weserstraße in Richtung Norden unterwegs. Hier kam ihr zwischen der Bremer Straße und der Straße Am Jedutenberg ein Traktor samt Anbaugerät am Heck entgegen. Dieser streifte im Begegnungsverkehr das Auto der jungen Frau und beschädigte es an der linken Fahrzeugseite. Die Fahrerin oder der Fahrer des Gespanns, bei dem es sich ersten Angaben zufolge um ein rotes Zugfahrzeug mit angehängtem Grubber handeln soll, fuhr nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten weiter in Richtung Bohmsiel.

Der Sachschaden am Pkw der Bremerhavenerin wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell