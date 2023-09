POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Neustadt (Wied (ots) - Am 22.09.2023 wurde an einem geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Neustadt(Wied) im Zeitraum zwischen 11:45 Uhr und 12:15 Uhr der vordere rechte Reifen zerstochen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 ...

mehr