POL-F: 230529 - 0621 Frankfurt - Nieder Eschbach: Gefälschte Markenartikel

Frankfurt (ots) - (lo) Am Samstagvormittag (27. Mai 2023) kam es gegen 10:40 Uhr auf dem Plateau der Hauptwache in Frankfurt am Main zu einem versuchten Taschendiebstahl. Die beiden Täter, im Alter von 15 und 18 Jahren, wurden noch am Tatort festgenommen. Zivilfahnder beobachteten eine 15-jährige Jugendliche und ihre 18-jährige Begleitung, wie sie einen 50-jährigen ...

mehr