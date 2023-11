Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholisierter Fußgänger überquert Gleise und wird bei Zusammenstoß mit Regiotram schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 67 Jahre alter Fußgänger aus Rumänien ist am gestrigen Dienstagabend am Stern in Kassel beim Überqueren der Gleise von einer herannahenden Regiotram erfasst und schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, ereignete sich der Unfall gegen 21:10 Uhr. Der 67-Jährige hatte zu dieser Zeit zunächst von der Fußgängerzone kommend die beiden Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Altmarkt an der grünen Fußgängerampel überquert. Nach Zeugenangaben trat er anschließend auf die Gleise, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Fahrer der aus der Fußgängerzone kommenden und nach rechts in Richtung Altmarkt abbiegenden Regiotram konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich auf die Gleise getretenen Mann trotz eingeleiteter Bremsung nicht mehr verhindern. Der von der Bahn erfasste 67-Jährige stürzte und kam verletzt unterhalb des Frontbereichs der angehaltenen Tram zum Liegen. An dem Schienenfahrzeug war kein sichtbarer Schaden entstanden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fußgänger ergab rund 1,5 Promille. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

