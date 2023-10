POL-SO: Fünf PKW beschädigt - Vermutliche Täter gefasst

Möhnesee (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die ZUE Möhnesee gerufen. In einem Gebäude auf dem Gelände war es in einem Gemeinschaftsbadezimmer zu einem Ausbruch eines Feuers gekommen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort, hatten bislang unbekannte Täter einen Stapel mit Kleidungsstücken in Brand gesetzt. Mitarbeiter der ZUE bemerkten den Ausbruch des Feuers ...

