Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in der Zentralen Unterbringungseinrichtung

Möhnesee (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die ZUE Möhnesee gerufen. In einem Gebäude auf dem Gelände war es in einem Gemeinschaftsbadezimmer zu einem Ausbruch eines Feuers gekommen. Nach ersten Erkenntnissen vor Ort, hatten bislang unbekannte Täter einen Stapel mit Kleidungsstücken in Brand gesetzt. Mitarbeiter der ZUE bemerkten den Ausbruch des Feuers rechtzeitig und begannen bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Möhnesee bekämpften das Feuer schließlich endgültig und lüfteten im Anschluss das gesamte Gebäude. Insgesamt wurden sechs Personen vorsorglich durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell