Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Ense - Bremen (ots)

Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 21:05 Uhr in ein Einfamilienhaus auf dem Rauschenberg eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster und eine Terrassentür auf um in das Wohnhaus zu gelangen. Sie durchsuchten die Schränke und entwendeten unter anderem Schmuck. Eine genaue Schadensaufstellung wird noch durch die Bewohner des Hauses erstellt. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

