Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bar

Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Vermutlich durch Fenster auf Kipp-Stellung sind unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag (13. September 2023) zwischen 00:15 und 09:20 Uhr in ein Lokal an der Hoffmannallee eingedrungen, das sich aktuell im Umbau befindet. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen der Marke Makita, ein Tablet und eine Standkasse. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell