Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Baustelle

Werkzeug und Stromkabel entwendet

Kalkar-Altkalkar (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch (13. August 2023), 06:00 Uhr, in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses an der Birkenallee eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Kappsäge, eine Schleifgiraffe und zwei Baustellenradios. Zudem kappten sie auf dem Baustellengelände ein Starkstromkabel und stahlen dieses. Zu vermuten ist, dass in der Nähe ein Fahrzeug für den Abtransport der Beute bereitstand. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell