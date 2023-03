POL-PPRP: Gemeinsame Schwerpunktkontrolle des ÖPNV von Polizei und rnv

Ludwigshafen (ots) - An der Kreuzung Brunckstraße/ Friesenheimer Straße kam es am 08.03.2023, gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 66-jährigen Autofahrer und einem 39-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto sowie am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

