Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Alleinunfall

Fahrzeug überschlägt sich, Autofahrer schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Dienstagmorgen (12. September 2023) gegen kurz nach 06:00 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer aus Straelen in seinem Ford Focus auf der Straße An den Sieben Quellen (B58) in Richtung Broekhuysener Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Wagen in einer Rechtskurve aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen. Anschließend überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Der 28-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien, erlitt bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Ford entstand Totalschaden. (cs)

