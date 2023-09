Bedburg-Hau (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (11. September 2023) sind unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Werkstatt auf einem Klinikgelände an der Straße Zum Weintal eingedrungen. Sie entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter einen Kompressor, Schweißgeräte und Plasmaschneider. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen ...

