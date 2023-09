Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Yamaha-Quad mit dem Kennzeichen KLE-H171 gestohlen

Geldern-Veert (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 14:30 Uhr, und Montag (11. September 2023), 18:30 Uhr, aus einem Gewächshaus an der Straße Am Kaiserbusch ein Quad gestohlen. Das Fahrzeug vom Typ Yamaha YFM 700 GRIZZLY trug das Kennzeichen KLE-H171. Das Quad ist schwarz, die Reifen tragen seitlich gelbe Aufschriften. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Quads geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell