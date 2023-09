Geldern (ots) - Am Donnerstag (7. September 2023) gegen 07:30 Uhr ordnete sich die Fahrerin eines Suzuki Splash an der Ampelkreuzung Harttor / Westwall zum Rechtsabbiegen ein. Ein LKW, der nach links in den Nordwall abbiegen wollte, fuhr an ihr vorbei und touchierte dabei den linken Außenspiegel des Suzuki. Der Spiegel riss ab. Der LKW setzte seinen Weg jedoch fort, ohne anzuhalten. Der Fahrer und weitere Zeugen werden ...

