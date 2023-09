Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Zigarettenautomat aufgebrochen

Zeuge sieht Täter am Werk

Issum-Sevelen (ots)

Zwei unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Mittwoch (13. September 2023) an einem Zigarettenautomaten an der Ecke Letmannsdyck / An der Ley zu schaffen gemacht. Um im Dunkeln unentdeckt zu bleiben, hatten die Täter offensichtlich vorher zwei Straßenlaternen beschädigt. Ein Zeuge beobachtete die beiden männlichen Personen gegen 03:15 Uhr dennoch dabei, wie sie den Automaten gewaltsam öffneten und die enthaltenen Zigarettenpackungen in einen schwarzen Müllsack packten. Auch die Geldkassette für Scheingeld entwendeten die Unbekannten. Der Zeuge sprach die Täter an, woraufhin sie über den Letmannsdyck flüchteten und dann nach links in die Straße Keldersfurt rannten. Beide Männer sollen schwarz gekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell