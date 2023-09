Straelen (ots) - Am Dienstagmorgen (12. September 2023) gegen kurz nach 06:00 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer aus Straelen in seinem Ford Focus auf der Straße An den Sieben Quellen (B58) in Richtung Broekhuysener Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Wagen in einer Rechtskurve aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von ...

mehr