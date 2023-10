Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sexuelle Nötigung am Bahnhof in Soest

Soest (ots)

Zu einer sexuellen Nötigung kam es am Samstag, 28.10.2023, um 12:30 Uhr am Bahnhof in Soest.

Ein 43-jähriger Soester meldete der Polizei einen Mann, der zwei Mädchen auf dem Bahnsteig sexuell belästigt haben soll. Der Mann habe die Mädchen auf englisch angesprochen und private Fragen gestellt. Außerdem hat er sie am Arm festgehalten und ist ihnen sehr nahe gekommen. Erst als der Zeuge dazwischen gegangen ist, hat der Mann von den Mädchen abgelassen.

Aufgrund der guten Beschreibung des Zeugen, konnten die eingetroffenen Beamten den Beschuldigten, einen 26-jährigen Somalier, der zurzeit in der Kommunalen Unterkunftseinrichtung in Bad Sassendorf lebt, in der Unterführung im Bahnhof antreffen. Er war gerade dabei ein weiteres Mädchen (15 Jahre aus Welver) sexuell anzugehen, indem er diese an die Wand drückte und ihre Mütze ins Gesicht zog.

Der 26-jährige Täter wurde unmittelbar festgenommen und zur Polizeiwache Soest verbracht. Dort wurde ihm aufgrund eines positiven Atemalkoholtests (deutlich über ein Promille) eine Blutprobe entnommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige vorläufig festgenommen und ist mittlerweile auch in Untersuchungshaft. Auch, weil er wegen ähnlicher und anderer schwerwiegender Delikte in der Vergangenheit mehrfach in Erscheinung getreten ist.

Aktuell ist die Polizei in Soest noch auf der Suche nach den beiden Mädchen die zuvor vom Beschuldigten angegangen worden sind. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Soest unter 02921 91000 zu melden.

