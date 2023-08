POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer in Unfall verwickelt (21.08.2023)

Volkertshausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 02 Uhr, versucht in ein Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße einzubrechen. Mit einem vor dem Laden stehenden Fahrradständer versuchten sie das Gitter aufzubrechen um an die dahinterliegende ...

mehr