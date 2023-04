POL-HAM: Mercedes kippt bei Unfall zur Seite - Alkoholisierter Fahrer verliert Kontrolle über sein Auto

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Unfall am Dienstagmorgen, 11. April, auf der Soester Straße Ecke Marker Allee wurden zwei Personen leicht verletzt. Eine 18-Jährige war gegen 8.30 Uhr in einem Seat auf der Soester Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Marker Allee abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierte die Frau aus Welver mit einem Skoda, der auf der Soester Straße in Fahrtrichtung ...

mehr