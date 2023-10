Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzungsdelikte und Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (30.09.23), gegen 06:30 Uhr, gab es eine Mitteilung über eine Schlägerei mehrerer Personen auf dem Gelände einer Tankstelle An der Blauen Kappe. Bei Eintreffen der Polizei gaben die Personen an, dass es keine Schlägerei gegeben habe und es konnten keinerlei Verletzungen festgestellt werden. Etwa eine Stunde später kam es erneut zu einem Einsatz an der Örtlichkeit. Hierbei stellte sich heraus, dass es zunächst eine Auseinandersetzung zwischen einem 22-Jährigen und einer Personengruppe, bestehend aus vier Personen gegeben hatte. Dabei beleidigte der 22-Jährige eine 21-Jährige und schlug sie. Ihr Begleiter ging dazwischen und der 22-Jährige entfernte sich von der Örtlichkeit. Eine Stunde später kehrte er in Begleitung zweier weiterer männlicher Personen zurück und es kam erneut zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Personengruppen. Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden die Personen aufgefordert die Örtlichkeit zu verlassen. Der 22-Jährige weigerte sich jedoch dieser Aufforderung nachzukommen. Aus diesem Grund und zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in den Polizeiarrest gebracht werden. Hierbei beleidigte er die anwesenden Polizeibeamten mehrfach, im Arrest versuchte er außerdem einen Polizeibeamten zu schlagen.

Den 22-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell