POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung an Fensterscheiben

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (29.09.23), gegen 18:50 Uhr, befanden sich zwei Zeugen in ihrem Wohnzimmer in der Wilhelm-Hauff-Straße 39. Hierbei konnten sie ein lautes Geräusch wahrnehmen und stellten bei einer Nachschau fest, dass ein unbekannter Täter zwei unterschiedlich große Metallkugeln gegen zwei Fenster der Wohnung geschossen hatte. Die Kugeln beschädigten die Fensterscheiben oberflächlich und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Vor den Fenstern konnten weitere Metallkugeln aufgefunden werden. Vermutlich wurden diese mit einer Zwille bzw. Schleuder gegen die Fensterscheiben geschossen.

Da es bislang keine Täterhinweise gibt, werden Zeugen gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

