POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Fall 1:

Firnhaberau - Am Freitag (29.09.23), kam es gegen 18:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 56-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Fahrrad den Stefan-Höpflinger-Weg in nördliche Richtung. Auf Höhe eines Supermarktes kreuzte ein unbekannter Radfahrer seinen Weg und es kam zum Zusammenstoß. Der unbekannte Mann leistete noch kurz erste Hilfe, entfernte sich dann jedoch unter einem Vorwand von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der Geschädigte erlitt eine Schlüsselbeinfraktur, eine Schädelprellung und mehrere Schürfwunden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Hinweise auf den bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Fall 2:

Oberhausen - Am Samstag (30.09.23), gegen 09:35 Uhr, befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad die Haußerstraße in Richtung Ulmerstraße. Nach Angaben der Frau kam aus einer der Querstraßen (vermutlich Zenettistraße) ein Pkw herausgefahren, der sie touchierte. Die 41-Jährige stürzte daraufhin von ihrem Rad und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein unbeteiligter Zeuge konnte lediglich den Zusammenstoß hören, jedoch keine Angaben zu dem Pkw machen. Ein Atemalkoholtest bei der 41-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach ihrer Behandlung im Uniklinikum Augsburg konnte die Dame nach Hause gehen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Pkw bzw. dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

