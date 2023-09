POL Schwaben Nord: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Augsburg (ots) - Wir öffnen unsere Türen für die Polizistinnen und Polizisten von morgen. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord öffnet Anfang Oktober seine Türen für alle Interessierten am Polizeiberuf. Dabei möchten wir einen Einblick in unsere Arbeit geben und miteinander ins Gespräch kommen. Was wird geboten sein? - Infos über den Berufseinstieg sowie Studium bzw. Ausbildung bei der Polizei - Einsatz-Vorführung ...

mehr