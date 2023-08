POL-PIBIN: Rollerduo ohne Führerschein

Bingen (ots) - Am 06.08. machte sich in der Zeit zwischen 15:00 und 16:20 Uhr ein Unbekannter Täter auf dem Parkplatz des JYSK in der Saarlandstraße in Bingen-Büdesheim an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen. Der Unbekannte versuchte dabei erfolglos mittels Eisenstange ein Fahrrad aufzubrechen, welches auf einem Gepäckträger eines geparkten Fahrzeuges angeschlossen war. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

