Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Zigarettenautomat in Blumenstraße aufgehebelt

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in der Blumenstraße in Magstadt einen Zigarettenautomaten auf. Anschließend entwendeten sie die sich darin befindlichen Zigarettenpackungen und Bargeld. Der Wert des Diebesguts wird auf eine vierstellige Summe geschätzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.800 Euro. Der Polizeiposten Maichingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 20405-0 zu melden.

