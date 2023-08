POL-PIBIN: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bingen, Bingerbrück (ots) - Am frühen Nachmittag des 31.07.2023 kam es auf dem Venarey-Les-Laumes-Platz in Bingen, Bingerbrück zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben des Geschädigten stellte dieser sein Fahrzeug gegen 13:36h auf dem dortigen Parkplatz ordnungsgemäß ab. Als er gegen 14:50h an sein Fahrzeug zurückkehrte, konnte er einen Schaden auf der Beifahrerseite feststellen. Da kein Unfallverursacher vor ...

mehr