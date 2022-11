Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mit Auto über auf der Straße liegenden Stein gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 6.11.2022 legte ein Unbekannter zwischen 4.45 Uhr und 4.55 Uhr einen größeren Stein mitten auf die Zeppelinstraße in Ahlen. Eine 32-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Straße und fuhr über den Stein, der anschließend mitgeschliffen wurde. Dabei entstand ein erheblicher Sachschaden an dem Pkw und am Fahrbahnbelag. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

