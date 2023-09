POL Schwaben Nord: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Dienstag (26.09.2023), zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr, wurden von einem Baustellengelände in der Reichenberger Straße zwei Arbeitsmaschinen entwendet. Es entstand ein Diebstahlschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 an die Polizeiinspektion Süd zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler Telefon: 0821 ...

