POL Schwaben Nord: Diebstahl

Augsburg (ots) - Göggingen - Im Zeitraum vom Dienstag (26.09.2023), 17.00 Uhr bis Mittwoch (27.09.2023), 07.00 Uhr, drang ein unbekannter Täter gewaltsam in einen Baucontainer einer Baustelle in der Bergiusstraße ein und entwendete mehrere Werkzeuge. Es entstand ein Beuteschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 an die ...

mehr