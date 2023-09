Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230922 - 1082 Frankfurt - Bahnhofsviertel

Sachsenhausen: Reifen platt gestochen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein bislang unbekannter Mann war am gestrigen Donnerstag (21.09.2023) in Frankfurt unterwegs und zerstach gleich an mehreren Fahrzeugen Autoreifen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der Unbekannte zunächst gegen 18:35 Uhr die Mainluststraße entlang und zerstach mit einem Messer den jeweils hinteren Reifen der Beifahrerseite von insgesamt sieben Fahrzeugen. Als er von einem Passanten angesprochen wurde, entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung.

Der Täter soll schwarzgraue, etwas längere Haare sowie einen Oberlippen- und Kinnbart getragen haben. Er sei mit einem weißen T-Shirt, einer dunkelblauen Hose sowie Adiletten bekleidet gewesen. Zudem trug er einen hellblauen Rucksack.

Eine weitere Tat ereignete sich rund zehn Minuten später in der Gartenstraße. Auch hier wurde ein Autoreifen eines geparkten Fahrzeuges mit einem Messerstich platt gestochen wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10400 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell