Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruchsversuch in Tankstelle

Mannheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 03:30 Uhr eine Scheibe einer Tankstelle in der Käfertaler Straße ein. Hiernach betrat ein Täter die Tankstelle, woraufhin die Alarmanlage auslöste. Beide Personen rannten in die Eisenlohrstraße davon.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweis zu den Tätern oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell