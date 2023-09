Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruchsversuch in Recyclinghof

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft hebelte in der Zeit von Samstag, 16 Uhr bis Montagmorgen, 05:30 Uhr ein Fenster im Verwaltungsgebäude einer Recyclingfirma in der Max-Born-Straße auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Entwendet wurde jedoch laut ersten Erkenntnissen nichts.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweis zu der unbekannten Täterschaft oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

