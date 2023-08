POL-VIE: Nettetal: Versuchte Vergewaltigung

Willich (ots) - An der Kreuzung Neusser Straße/Dickerheide hat eine Radfahrerin am Montagnachmittag die Neusser Straße überquert und ist dabei von einem Auto erfasst worden. Die 59-Jährige aus Meerbusch war gegen 15.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Dickerheide unterwegs in Richtung Moosheide. Dazu musste sie die Neusser Straße überqueren. Dabei missachtete sie ...

