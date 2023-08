Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Radfahrerin missachtet Vorfahrt - schwer verletzt

Willich (ots)

An der Kreuzung Neusser Straße/Dickerheide hat eine Radfahrerin am Montagnachmittag die Neusser Straße überquert und ist dabei von einem Auto erfasst worden. Die 59-Jährige aus Meerbusch war gegen 15.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Dickerheide unterwegs in Richtung Moosheide. Dazu musste sie die Neusser Straße überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 49-jährigen Weselers, der mit seinem Auto in Richtung Willich unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad, bei dem die Meerbuscherin schwer verletzt wurde. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. /hei (810)

