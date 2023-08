POL-VIE: Willich: Radfahrer kollidiert mit Auto - leicht verletzt

Viersen-Dülken (ots) - Am Sonntag gegen 12.15 Uhr war eine 54-jährige Frau aus Moers mit ihrem Roller auf der L 372 in Richtung Dülken unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei wurde sie schwer verletzt. Zur stationären Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. (805) ...

