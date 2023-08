Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen/Viersen-Süchteln: Diebe haben es auf Kupfer abgesehen

Nettetal-Kaldenkirchen/Viersen-Süchteln (ots)

Zweimal waren Diebe erfolgreich, einmal blieb es beim Versuch - gleich dreimal wollten Unbekannte an das Kupfer von Hauseigentümern.

Die beiden Taten, die für die Täter erfolgreich verliefen, ereigneten sich in Kaldenkirchen. Einmal entwendeten der oder die Täter ein Regen-Fallrohr aus Kupfer an einem Haus an der Steyler Straße. Diese Tat geschah zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 17 Uhr. Inder Nacht zu Samstag wurde dann eine Streifenwagenbesatzung zur Brückenstraße gerufen. Dort hatte ein Anwohner den Diebstahl eines Fallrohrs beobachtet. Der unbekannte Täter war mit dem etwa vier Meter langen Kupferrohr auf einem Fahrrad über die Spitalstraße in Richtung Ortsmitte geflohen. Der zeuge beschreibt den Unbekannten als etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet.

Im dritten Fall war die Kupferabdeckung auf einer Mauer so gesichert, dass gleich verschiedene Unbekannte unverrichteter Dinge wieder abzogen. Am frühen Samstagmorgen hat eine Anwohnerin der Blumenstraße in Süchteln dann gleich zweimal beobachten können, wie sich Unbekannte an der Mauer eines Hauses in der Nachbarschaft zu schaffen machten. Gegen 5 Uhr hatte sie zunächst zwei Männer gesehen, die die Kupferabdeckung mit roher Gewalt von der Mauer reißen wollten, was ihnen aber nicht gelang, weil das Metall durch Schrauben gesichert ist. Nachdem diese Männer - beide dunkel gekleidet und um die 20 Jahre alt - einen Bewegungsmelder ausgelöst hatten, flohen sie auf Fahrrädern über einen unbefestigten Weg in Richtung Butschenweg. Kurz darauf erschien ein weiterer Mann, der versuchte ebenfalls, die Kupferabdeckung abzureißen. Dieser Mann trug einen helleren Pullover, ein dunkles Käppi und trug Kopfhörer der Marke Beats. Auch er verließ den Ort, ohne Beute.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in Kaldenkirchen und Süchteln bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. / hei (807)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell