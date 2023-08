Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Bei Schulwegkontrolle aufgefallen - Auto nicht zugelassen, Fahrerin hat keinen Führerschein

Niederkrüchten (ots)

Wenn sie nicht einfach über den Kreisverkehr gefahren wäre, wäre sie wahrscheinlich nicht aufgefallen. Es ist immer vorteilhaft, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Aber manchmal ist es noch viel ärgerlicher als an anderen Tagen, wenn man es nicht getan hat. Am Dienstagmorgen haben Polizeibeamte des Schwerpunktdiensts aus Nettetal in Niederkrüchten geschaut, wie es denn so mit dem Schulweg läuft. Es war ein ruhiger Morgen, fast alle Autofahrenden verhielten sich vorbildlich, und auch am Verhalten der Schülerinnen und Schüler gab es nichts auszusetzen. Nur eine Frau fiel aus dem Rahmen - mit drastischen Folgen für sie. Die 34-Jährige aus Wegberg wollte am Kreisverkehr An Felderhausen/Am Schulzentrum ein bisschen abkürzen und fuhr einfach geradeaus über diesen Kreisverkehr. Das bescherte ihr eine nähere Bekanntschaft mit unseren Kollegen. Die stellten nämlich dann fest, dass das Auto, mit dem sie unterwegs war, nicht zugelassen und mit gefälschten niederländischen Kennzeichen versehen war. Eine Fahrerlaubnis konnte die Frau auch nicht vorlegen, die hatte sie wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln vor einiger Zeit verloren. An diesem Morgen war sie aber nicht unter diesem Einfluss unterwegs, das ergab die Überprüfung durch die Beamten. Allerdings rückt mit den Verstößen vom Dienstag der Führerschein für sie jetzt wieder in weite Ferne. Die Ermittlungen dauern an. /hei (809)

