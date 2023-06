Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Neue Kontaktbeamtin in Löcknitz

Löcknitz (ots)

Die Polizeistation in Löcknitz hat ab Juni eine neue Kontaktbeamtin. Polizeihauptkommissarin Doreen Wagner wird von nun an in die Fußstapfen von PHK Ray Tourbier treten, welcher sich aktuell im Personalrat für die Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Anklam stark macht. Die 47-Jährige stammt gebürtig aus der Region und kennt sich daher bestens vor Ort aus. Auch die Aufgaben einer Kontaktbeamtin sind ihr nicht ganz fremd, denn vor einiger Zeit war sie in dieser Funktion bereits im Bereich Torgelow tätig. "Der direkte Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern und damit die lokale Nähe zu meiner Heimatregion - das war schon damals genau meins", erzählt sie und freut sich auf die kommende Zeit in Löcknitz.

