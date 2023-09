Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Geldbörse gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Marburg (ots)

Ein 41-jähriger Mann aus Münchhausen wurde Samstagvormittag (23.9. / 8:10 Uhr) Opfer eines Diebstahls. Der 41-Jährige gab an, dass seine Geldbörse samt Inhalt während des Aufenthalts im Bahnhof Marburg entwendet wurde. Nach der Tat gelang dem bislang unbekannten Täter die Flucht. In der Geldbörse befand sich neben persönlichen Dokumenten auch Bargeld. Weiterhin gab das Opfer an, dass der unbekannte Täter von zwei männlichen Personen begleitet wurde. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

