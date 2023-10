Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raubdelikt

Soest (ots)

Am Samstagnachmittag befand sich gegen 17:20 Uhr ein 28-jähriger Mann aus Greven im Soester Bahnhof auf dem Bahnsteig am Gleis 4. Dort wurde der Mann von einer unbekannten Person angesprochen. Nach einem kurzen Wortwechsel ergriff der Unbekannt plötzlich die Armbanduhr des 28-Jährigen und versuchte, ihm diese vom Handgelenk zu reißen. Der Täter bekam weitere Unterstützung von einem in unmittelbarer Nähe stehenden Bekannten. Ein zusätzlicher "Beobachter" sicherte die Tat ab. Der Grevener versuchte sich dem Angriff zu erwehren, konnte aber den Raub der Uhr nicht verhindern. Er wurde im Rahmen der Tathandlung leicht verletzt. Nach Tatausführung flüchteten die Täter in Richtung Bahnhofsrückseite. Die Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos. Durch begleitende Ermittlungen konnte die Identität der drei Täter jedoch festgestellt werden. Es handelt sich um Personen nordafrikanischer Herkunft im Alter von 18, 27 und 35 Jahren. Sie wohnen in der zentralen Unterbringungseinrichtung Soest und wurden im dortigen Bereich festgenommen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Eine Person wurde nach Maßgabe der Staatsanwaltschaft entlassen, die beiden anderen werden dem Haftrichter vorgeführt. (sn)

