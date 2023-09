Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch am Vormittag in 70 Minuten

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Am Montag, 18.09.2023, erbeutete ein Einbrecher aus einer Wohnung Schmuck und Elektronikartikel. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Täter brach zwischen 09:15 Uhr und 10:25 Uhr, während der kurzen Abwesenheit der Bewohner, in ein Haus an der Schulstraße ein. Der Unbekannte durchsuchte die Räume und Schränke nach Wertsachen. Anschließend flüchtete er mit der Beute in Form von Schmuck und einem Tablet aus dem Haus, nahe dem Fußweg zur Straße Lönkert, in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

