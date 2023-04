Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Edertal - Erneut Schilder an der Brücke Anraff entwendet

Edertal-Anraff (ots)

Durch unbekannte Täter wurden an der Ederbrücke Edertal - Anraff (Anraffer Seite) zwei Verkehszeichen ("Durchfahrt verboten" und "Höchstgeschwindigkeit 10 km/h") entwendet, ein weiteres Verkehrszeichen wurde in den umliegenden Hecken wieder aufgefunden. Darüber hinaus wurden zwei Zusatzschilder mit Farbe besprüht, so dass sie ersetzt werden müssen. Die Schilder waren nach einem vorangegangenen Diebstahl teilweise erst am 6. März ersetzt worden. Der Gesamtschaden beträgt ca. 200,- Euro.

Die Brücke steht im Eigentum des Bundes (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung), sie führt in die Feldgemarkung von Edertal-Anraff. Festgestellt wurde der Sachverhalt offensichtlich von Mitarbeitern der Gemeinde Edertal. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest.

Es wird darauf hingewiesen, dass es durch die fehlenden Schilder zu gefährlichen Situationen kommen kann und der Schaden letztlich von der Allgemeinheit getragen werden muss.

Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizei Waldeck unter der Tel. Nr. 05623 5437.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell